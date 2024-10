Feuer und Rauch in einem Vorort von Beirut (AP / dpa / Bilal Hussein)

In Beirut gab es eine Serie von Explosionen, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Zuvor hatten die israelischen Streitkräfte Bewohner im Süden der libanesischen Hauptstadt aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Laut dem Militär wurden im Lauf des gestrigen Tages vom Libanon aus mehr als 100 Raketen auf Israel abgefeuert. Einige seien abgefangen worden, andere seien niedergegangen, hieß es.

Im Gazastreifen griff die israelische Armee nach eigenen Angaben Kommandozentralen der Terrororganisation Hamas an. Eine habe sich im Zentrum des Küstenstreifens in einem ehemaligen Schulgebäude befunden, eine andere in einer früheren Moschee. Palästinensischen Berichten zufolge sollen mindestens 20 Menschen getötet und viele verletzt worden sein. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Macron fordert Stopp von Waffenlieferungen an Israel

Frankreichs Präsident Macron forderte mit Blick auf den Gaza-Krieg einen Stopp von Waffenlieferungen an Israel. Macron sagte im Sender "France Inter", es sei vorrangig, zu einer politischen Lösung zurückzukehren und Waffenlieferungen für die Kämpfe im Gazastreifen einzustellen. Frankreich werde keine Waffen liefern.

Israels Ministerpräsident Netanjahu reagierte empört auf Macrons Äußerungen und sprach von einer Schande. Er betonte, alle zivilisierten Länder sollten fest an der Seite Israels stehen. Israel werde mit oder ohne Frankreich gewinnen.

Der Elysée-Palast in Paris reagierte umgehend mit dem Hinweis, Frankreich sei „unerschütterlicher Freund“ Israels. Man bedaure die „übertriebenen Worte“ Netanjahus. Wie der Sender BFMTV nach dem Macron-Interview unter Berufung auf den Präsidentenpalast meldete, wird Frankreich Israel weiter Verteidigungsausrüstung liefern, vor allem zur Raketenabwehr.

Konferenz zur Unterstützung des Libanon geplant

Macron übte auch Kritik am israelischen Vorgehen gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon. Er missbilligte insbesondere den Bodeneinsatz der israelischen Armee im Libanon. Unter Bezugnahme auf eine von Frankreich und den USA vorgeschlagene 21-tägige Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah sagte der französische Staatschef, er bedauere, dass Israels Regierungschef Netanjahu "eine andere Wahl getroffen" habe. Angesichts der Kämpfe will Macron eine internationale Konferenz zur Unterstützung des Libanons organisieren. Sie soll nach Angaben französischer Medien noch in diesem Monat stattfinden. Ziel des Treffens sei es, humanitäre Hilfe zu leisten und die Sicherheit im Süden des Libanons zu stärken.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.