Nahost-Krieg

Der sogenannte "Salah al-Din"-Korridor war erst vor 48 Stunden für Zivilisten geöffnet worden. Die Armee forderte die Menschen nun auf, stattdessen als einzige Fluchtroute in den Süden des Palästinensergebiets die Al-Raschid-Straße zu nutzen. Die Streitkräfte warnten auf X, sie gingen in Gaza-Stadt mit - Zitat - "beispielloser Gewalt" gegen die Hamas und andere Terrororganisationen vor.
Die israelische Bodenoffensive hatte Anfang der Woche begonnen. Zuvor war Gaza-Stadt bereits heftig aus der Luft bombardiert worden. Das Vorgehen der Armee stößt international auf starke Kritik.
