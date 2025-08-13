Gaza-Krieg

Israelische Panzer im Gazastreifen. (picture alliance / newscom / Jim Hollander)

Das teilte ein Sprecher der Armee mit. Zuvor hatte es Spekulationen über Meinungsverschiedenheiten zwischen Samir und dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu gegeben. Samir soll israelischen Medien zufolge unter anderem eingewandt haben, dass stärkere Angriffe auf Gaza das Leben der von der Hamas noch immer festgehaltenen Geiseln gefährden könnten.

Das israelische Sicherheitskabinett hatte vor wenigen Tagen eine Ausweitung des seit fast zwei Jahren andauernden Krieges gegen die Hamas beschlossen. Ziel ist die vollständige Kontrolle über die Stadt Gaza. Israel versicherte, die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Hilfsgütern außerhalb der Kampfgebiete zu garantieren. Das Land steht wegen der humanitären Lage in dem Küstenstreifen international unter Druck.

Nach palästinensischen Angaben kamen bei israelischen Luftangriffen auf die Stadt Gaza und ihr Umland heute 20 Menschen ums Leben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.