Nach Hamas-Angriffen

Der Chef der israelischen Armee, Halevi, hat eine Aufarbeitung der Versäumnisse des Militärs nach Ende des Krieges angekündigt. (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / IDF)

Man sei der Verantwortung nicht gerecht geworden, die Sicherheit des Landes und der Bürger zu gewährleisten, erklärte Halevi. Er plädierte für eine Aufarbeitung der Fehler nach dem Krieg. Die Armee kämpfe gnadenlos gegen Terroristen, die unvorstellbare Taten begangen hätten. Zudem werde man alles tun, um die Entführten nach Hause zurückzubringen. Offiziellen Angaben zufolge wurden rund 150 Menschen in den Gazastreifen entführt. Israelische Medien berichten inzwischen von bis zu 200 verschleppten Israelis und ausländischen Staatsbürgern. - Israel war von dem Angriff am Samstag überrascht worden, obwohl die Armee und der Geheimdienst international als führend gelten.

Israel setzte heute seine Luftangriffe auf den Gazastreifen fort. Ein Armeesprecher sagte, man gehe weiter mit großangelegten Bombardements gegen Ziele der Hamas vor. Ob Israel auch eine Bodenoffensive in das abgeriegelte Küstengebiet starte, sei noch nicht entschieden. Die Hamas gab an, ihrerseits wieder Raketen in Richtung Tel Aviv abgefeuert zu haben.

Am Abend wurde in Israel eine Notstandsregierung unter Einschluss der Opposition eingesetzt. Die Abgeordneten stimmten bei einer Sondersitzung mit 66 zu vier Stimmen dafür.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.