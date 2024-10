Krieg im Nahen Osten

Der Chef der israelischen Armee, Halevi. (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / IDF)

Auch der Terrororganisation Hisbollah im Libanon sei ein schwerer Schlag versetzt worden. Halevi betonte, Israel werde weiterhin die Fähigkeiten seiner Feinde zerstören und sicherstellen, dass diese nicht wieder aufgebaut würden.

Mit Blick auf das Massaker der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres in Israel schrieb Halevi von einem "Tag, an dem die israelischen Streitkräfte gescheitert seien, die Bürger des Landes zu schützen". Das Datum sei nicht nur ein Tag des Gedenkens an die Opfer, sondern auch ein Aufruf zur Selbstbesinnung über das Eingeständnis der Fehler der Armee.

Weiter Angriffe auf die Hamas

Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf die Terrororganisation Hamas verstärkt. Panzerverbände hätten die Stadt Dschabalia im Norden des Gazastreifens umzingelt und unter Beschuss genommen, teilte ein Armeesprecher mit. Dort habe die Hamas versucht, sich neu zu formieren. Von palästinensischer Seite wurden 19 Tote gemeldet. Im Zentrum des Gazastreifens seien bei israelischen Angriffen auf eine Moschee und ein Schulgebäude zudem mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Im Süden des Libanon setzte Israel seine Angriffe fort. Ministerpräsident Netanjahu besuchte Soldaten an der Grenze zum Nachbarland und schwor sie auf weitere Kämpfe ein.

In Israel selbst ertönte heute im Norden des Landes erneut Luftalarm. Das israelische Militär fing nach eigenen Angaben Raketen ab. Die Al-Quds-Brigaden des Islamischen Dschihad bekannten sich zu dem Angriff. In Beerscheba im Süden Israels kam es zu einem Terroranschlag. Ein Mann beschoss Passanten an einer Bushaltestelle. Eine Frau kam ums Leben, zehn weitere Menschen wurden verletzt. Der Angreifer wurde getötet.

