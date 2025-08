Naher Osten

Israels Außenminister fordert bei UNO-Sitzung sofortige Freilassung der Hamas-Geiseln - Oppositionsführer Lapid warnt vor Ausweitung des Gaza-Kriegs

Israel hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, mehr Druck auf die Hamas auszuüben. Außenminister Saar sagte vor einer Ssitzung des UNO-Sicherheitsrates in New York, israelische Geiseln würden noch immer im Gazastreifen ausgehungert und gefoltert. Ihr Schicksal müsse in den Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit rücken.