Jahia Sinwar gilt als Drahtzieher hinter dem Terroranschlag vom 7. Oktober auf den Süden Israels. Archivfoto: 14. April 2023. (IMAGO I ZUMA Wire I Yousef Masoud)

Sinwar gilt als Drahtzieher des Terroranschlags vom 7. Oktober 2023 und war seit dem Tod des Hamas-Auslandschef Hanija das ranghöchste Mitglied der Hamas. Die Terrororganisation äußerte sich bislang nicht zum möglichen Tod von Sinwar.

Die Lage in Nahost ist auch Thema des EU-Gipfels in Brüssel. Darüber hinaus befassen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs mit der Migrationspolitik und der Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskyj warb in Brüssel um Unterstützung für seinen gestern vorgestellten sogenannten Siegesplan. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten werden morgen auch Thema beim Besuch von US-Präsident Biden in Deutschland sein. Bidens Ankunft wird am späten Abend in Berlin erwartet.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.