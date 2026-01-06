Nach Anerkennung als souveräner Staat

Israels Außenminister Gideon Saar (l.) und der Präsident der Region Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi (Schlomi Amsalem / GPO / dpa / Schlomi Amsalem)

Das Informationsministerium in Hargeisa teilte auf der Plattform X mit, Saar sei von Mitgliedern des Kabinetts empfangen worden. Der Besuch sei ein Meilenstein in den bilateralen Beziehungen. Saar traf auch den Präsidenten Abdirahman Mohamed Abdullahi.

Israel hatte die Republik Somaliland als erstes Land weltweit als souveränen Staat anerkannt. Die Huthi-Miliz im Jemen erklärte daraufhin, man werde jegliche israelische Präsenz in Somaliland als militärisches Ziel betrachten. Somaliland liegt am Golf von Aden, gegenüber dem Jemen. Die muslimische Region im Norden Somalias hatte sich nach Ausbruch des Bürgerkriegs 1991 für unabhängig erklärt.

