Israels Außenminister Gideon Saar (l.) und der Präsident der Region Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi (Schlomi Amsalem / GPO / dpa / Schlomi Amsalem)

Bei einem Besuch in der Hauptstadt Hargeisa erklärte Saar, Somaliland sei voll funktionsfähig. Die Anerkennung als souveränen Staat bezeichnete Saar als Entscheidung, die der Realität Rechnung trage. Somaliland sei seit fast 35 Jahren eine stabile Demokratei, pro-westlich und ein Freund Israels, meinte der Außenminister, der auch mit Präsident Abdirahman Mohamed Abdullahi zusammenkam.

Israel hatte Somaliland im vergangenen Monat als erstes Land weltweit anerkannt. Die Huthi-Miliz im Jemen erklärte daraufhin, man werde jegliche israelische Präsenz als militärisches Ziel betrachten. Somaliland liegt am Golf von Aden, gegenüber dem Jemen. Die muslimische Region im Norden Somalias hatte sich nach Ausbruch des Bürgerkriegs 1991 für unabhängig erklärt.

