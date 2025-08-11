Militante Islamisten

"Situation schön geredet“: Der Botschafter Israels in Deutschland, Ron Prosor (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

In der Vergangenheit hätten die Europäer und dabei vor allem die Franzosen die Situation schön geredet und der Miliz politische Legitimität verliehen, sagte Prosor der Funke-Mediengruppe. Diesen Fehler gelte es nun zu korrigieren. Nur so und ohne den Einfluss aus dem Iran habe der Libanon eine Zukunft. In der vergangenen Woche hatte die Regierung in Beirut einen Plan der USA beschlossen, der eine Entwaffnung der Hisbollah bis Ende des Jahres vorsieht. Mit der Umsetzung beauftragt wurde die libanesische Armee.

Die Schiitenmiliz lehnte den Plan umgehend ab. Man werde dem erst zustimmen, wenn Israel seine Angriffe im Libanon einstelle und alle Soldaten aus dem Süden abziehe.

