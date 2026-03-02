Iran-Krieg

Der Botschafter Israels in Deutschland, Ron Prosor (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Man müsse sich darauf gut vorbereiten und in höchster Alarmbereitschaft sein, sagte Prosor der Deutschen Presse-Agentur. Bei Bundesinnenminister Dobrindt bedankte er sich für die Verstärkung der Sicherheitsvorkehrungen an jüdischen Einrichtungen, Schulen, Synagogen und auch an der israelischen Botschaft.

Am Abend beginnt für Juden das Purim-Fest. Die Jüdische Gemeinde Chabad Berlin etwa will an ihren geplanten Feierlichkeiten festhalten. Ein Sprecher sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur, gerade jetzt sei es wichtig, Zuversicht zu zeigen. Die Jüdische Liberale Gemeinde Köln - Gescher LaMassoret indes sagte eine Purim-Feier ab. Man sei der Meinung, dass in einer Zeit, in der täglich Menschen hier und da stürben, keine große Zeit für Feiern sei.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.