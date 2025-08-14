Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich (Ilia Yefimovich / dpa / Ilia Yefimovich)

Wie die Zeitung "Times of Israel" berichtet, plant Smotrich die Genehmigung von Ausschreibungen für den Bau von rund 3.400 zusätzlichen Siedlerhäusern. Die Zeitung zitiert den rechtsextremen Politiker mit den Worten, dieser Schritt begrabe die Idee eines palästinensischen Staates.

Israel hat 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert, wo heute mehr als 700.000 Siedler inmitten von rund drei Millionen Palästinensern leben. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Die israelischen Siedlungen dort sind nach internationalem Recht illegal.

