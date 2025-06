Eskalation im Nahen Osten

Eine Explosion in Teheran in der Nacht zum 13.06.2025 (Vahid Salemi / AP / dpa / Vahid Salemi)

Man rechne in naher Zukunft mit Gegenangriffen mit Raketen und Drohnen. Iranische Medien berichteten von Explosionen in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten. Dabei sei auch das Hauptquartier der Revolutionsgarden angegriffen worden und deren Chef Salami ums Leben gekommen. Die Führung des Landes sei zu einer Krisensitzung zusammengekommen. Außerdem wurde dem israelischen Militär vorgeworfen, es seien auch Wohnviertel getroffen worden. Dabei habe es zivile Todesopfer gegeben.

"Unilaterale Aktion"

Die US-Regierung betonte in einer ersten Stellungnahme, die Vereinigten Staaten seien nicht in die Attacke involviert gewesen. Oberste Priorität sei nun der Schutz der amerikanischen Streitkräfte in der Region. Außenminister Rubio fügte eine Warnung hinzu: "Lassen Sie es mich klar sagen: Der Iran sollte keine US-Ziele oder Personal angreifen."

"Entscheidender Moment in der Geschichte"

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu bezeichnete den Angriff auf den Iran als entscheidenden Moment in der Geschichte Israels bezeichnet. Die Operation werde noch viele Tage weitergehen. "Wir haben das Herz der iranischen Urananreicherung getroffen", darunter etwa die Anlage in Natanz. Derweil sperrte der Irak seinen Luftraum und stellte den Flugverkehr ein.

