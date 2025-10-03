Süd-Libanon

Israel hat erneut Ziele im Südlibanon angegriffen (Archivbild). (AFP / RABIH DAHER)

Zunächst sei in der Region Kufra ein Mann getötet worden, der als lokaler Vertreter der Miliz gedient habe, teilte das Militär mit. Er habe unter anderem Häuser angemietet, um Waffenlager zu errichten. Bei einem zweiten Luftangriff seien zwei weitere mutmaßliche Hisbollah-Mitglieder getötet worden, die als Ingenieure den Wiederaufbau terroristischer Infrastruktur vorantrieben hätten. Libanons Regierung hatte im August einen Plan der USA angenommen, um die im Land bislang sehr einflussreiche Hisbollah zu entwaffnen. Die vom Iran unterstützten Islamisten lehnen das vehement ab.

Israel wirft der Miliz vor, ihre militärischen Kapazitäten wieder aufbauen zu wollen.

