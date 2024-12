Naher Osten

Huthi-Milizionäre (Archivbild) (picture alliance/dpa/Yahya Arhab)

Man habe Ziele an der Westküste und im Landesinnern getroffen. Örtliche Medien berichteten von Explosionen im Jemen. Zuvor hatten die Huthis erneut eine Rakete Richtung Israel abgefeuert, die dem Militär zufolge noch außerhalb der Landesgrenzen abgefangen wurde. In mehreren Gebieten Israels hatten die Warnsirenen geheult, darunter auch in Tel Aviv. Die Huthi-Miliz kontrolliert weite Teile des Jemen. Sie wird vom Iran unterstützt und hatIsrael bereits öfter aus dieser Richtung mit Raketen und Drohnen angegriffen.

Die Huthi-Miliz betrachtet sich wie die Hisbollah im Libanon und die Hamas im Gazastreifen als Teil der sogenannten Widerstandsachse gegen Israel.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.