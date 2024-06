Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Dabei seien mehrere Kämpfer getötet worden, die Terroranschläge und Angriffe auf israelische Truppen geplant hätten, teilte das Militär mit. Die Stellung habe auch Einheiten als Basis gedient, die an dem Massaker vom 7. Oktober in Israel beteiligt gewesen seien. Die Hamas gab die Zahl der Getöteten auf dem Gelände der Schule in Nuseirat mit 27 an.

Israel wirft der Terror-Organisation immer wieder vor, im Gazakrieg aus zivilen Einrichtungen heraus zu operieren und Zivilisten als Schutzschild zu missbrauchen.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.