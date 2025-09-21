Krieg im Nahen Osten

Das israelische Militär hat "beispiellose Gewalt" angekündigt und die Bewohner von Gaza-Stadt zur Flucht aufgefordert (picture alliance / Anadolu / Tsafrir Abayov)

Die Armee teilte mit, es seien versteckte Schächte sowie mit Sprengfallen präparierte Gebäude zerstört worden. Die von der Terrororganisation Hamas kontrollierte palästinensische Gesundheitsbehörde gab an, es seien mindestens 60 Menschen getötet worden. Weil Israel keine internationalen Reporter in den Gazastreifen einreisen lässt, können die Angaben kaum unabhängig überprüft werden.

Seit dem Beginn der Bodenoffensive in der Stadt Gaza sind nach Armeeschätzungen rund 480.000 Menschen in andere Teile des Gazastreifens geflohen.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.