Iran-Krieg

Der iranische Sicherheitschef Ali Laridschani wurde nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff getötet. (AP / Bilal Hussein)

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv wurde der iranische Sicherheitschef Ali Laridschani in der vergangenen Nacht bei einem gezielten Luftangriff getötet. Eine Bestätigung von iranischer Seite gab es zunächst nicht.

Laridschani wurde im August 2025 zum Sekretär des Sicherheitsrats berufen. Zuvor hatte er als Berater des am 28. Februar getöteten Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei gearbeitet. Der Aufstieg des 67-Jährigen überraschte damals viele Beobachter. Laridschani galt als Pragmatiker und hegte Ambitionen auf das Präsidentenamt. Für die Wahl 2024 wurde er jedoch vom mächtigen Wächterrat, einem Kontrollgremium, disqualifiziert.

Israel: Auch Chef der Basidsch-Milizen getötet

Außerdem gab die israelische Armee bekannt, den Chef der für die innere Sicherheit zuständigen Basidsch-Milizen im Iran, Gholamresa Soleimani, getötet zu haben. Die Luftwaffe habe ihn bei einem gezielten Angriff ausgeschaltet. Die Basidsch-Milizen hätten die Niederschlagung der Massenproteste gegen die iranische Führung zu verantworten, hieß es. Rund um den Jahreswechsel waren nach Angaben von Menschenrechtlern tausende Demonstranten getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.