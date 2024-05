Krieg im Nahen Osten

Rund 800.000 Flüchtlinge haben nach UNO-Schätzungen Rafah seit Beginn des isrelischen Militäreinsatzes vor rund zwei Wochen bereits verlassen. (AFP / -)

Die israelische Regierung will in Rafah nach eigenen Angaben die letzten dort vermuteten Bataillone der Terrororganisation zerschlagen. Die USA und andere Verbündete haben Israel wegen der Folgen für die Zivilbevölkerung wiederholt vor einem großangelegten Angriff gewarnt. Nach Schätzungen der UNO sind inzwischen 800.000 Menschen aus Rafah geflohen, etwa 600.000 befinden sich noch in der Stadt.

Bei einem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager im Zentrum des Gazastreifens sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde mehr als 30 Menschen getötet worden. Die israelische Armee erklärte, sie prüfe die Angaben derzeit. Weiter hieß, israelische Soldaten hätten bei einem gezielten Angriff auf ein Fahrzeug ein weiteres ranghohes Mitglied der Hamas getötet.

