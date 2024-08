Eine explodierende Hisbollah-Drohne, die von israelischen Luftstreitkräften über Nordisrael abgefangen wurde. (AFP / JALAA MAREY)

Der Darstellung des Ministerpräsidenten zufolge hat die Armee die Pläne der Hisbollah für eine groß angelegte Attacke vereitelt. Bei einem Präventivschlag seien Tausende Raketen zerstört worden, die auf den Norden Israels gerichtet gewesen seien. Die Armee hatte frühzeitig Hinweise auf einen bevorstehenden Angriff erhalten; rund 100 israelische Kampfjets trafen daraufhin Ziele im Libanon. Nach Angaben der Hisbollah wurde dabei eine Person getötet.

Die Schiiten-Miliz erklärte, die erste Phase eines Vergeltungsangriffs auf Israel beendet zu haben. Es seien mehr als 300 Raketen und Drohnen abgefeuert worden.

Israel ruft Ausnahmezustand aus

Netanjahu rief die israelischen Bürger auf, den Anweisungen des Militärs Folge zu leisten. Landesweit wurde für 48 Stunden der Ausnahmezustand ausgerufen. Der Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv wurde vorübergehend geschlossen, hat den Betrieb inzwischen aber wieder aufgenommen. Israels Armeesprecher Hagari verkündete zudem neue Anweisungen für Zivilisten vom Großraum Tel Aviv an bis zur Nordgrenze Israels. Dort könnten die Menschen normal zur Arbeit gehen und ihre Kinder in Sommerlager schicken – unter der Bedingung, dass Schutzräume innerhalb kurzer Zeit erreichbar seien.

Die Eskalation überschattet die Gespräche über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg, die heute in Kairo fortgesetzt werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.