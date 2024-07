Nach Treffen mit Biden

Netanjahu in den USA: Treffen mit Vizepräsidentin Harris (AP / dpa / Julia Nikhinson)

Biden habe in dem Gespräch im Weißen Haus die Forderung nach einer raschen Feuerpause und der Freilassung der beim Terrorangriff der Hamas im Oktober verschleppten Geiseln bekräftigt, sagte der Sprecher des nationalen Sicherheitsrats, Kirby.

Das Verhältnis zwischen Biden und Netanjahu gilt als angespannt. Die USA als wichtigster Verbündeter drängen Israel, die humanitäre Hilfe in Gaza zu verstärken und den Schutz der Zivilbevölkerung zu verbessern. Für Freitag war ein Treffen mit dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump geplant.

Am Mittwoch hatte Netanjahu vor dem US-Kongress in Washington seine Vorstellung von einer Nachkriegsordnung im Gazastreifen dargelegt. Seine Vision sei ein entmilitarisierter und deradikalisierter Gazastreifen, sagte Netanjahu vor den Abgeordneten beider Parlamentskammern. Langfristig schwebe ihm eine palästinensische Zivilbehörde vor, die nicht das Ziel verfolge, Israel zu zerstören. Verantwortung für die Not der Menschen im Gazastreifen wies der israelische Regierungschef zurück.

