Gaza

Israels Oberste Militäranwältin kritisiert Fehlverhalten von Soldaten

Die Oberste Militäranwältin der israelischen Armee, Tomer-Yerushalmi, hat kriminelles Verhalten von einigen Soldaten während des Einsatzes im Gazastreifen kritisiert. In einem Brief an die Militär-Staatsanwaltschaft heißt es laut der Zeitung "Haaretz", es gebe Fälle, in denen die Werte und Regeln der Armee nicht eingehalten worden seien.