Israels Oppositionsführer Jair Lapid (AFP / JACK GUEZ)

Der israelische Oppositionsführer Lapid teilte mit, es sei an der Zeit jetzt auch den Krieg in Gaza zu beenden. Ähnlich äußerten sich Vertreter der Angehörigen israelischer Hamas-Geiseln. In einer Erklärung hieß es, wer einen Waffenstillstand mit dem Iran erreiche, könne auch den Krieg in Gaza beenden. Israels Präsident Herzog rief dazu auf, die Feuerpause mit dem Iran zu nutzen, um die Geiseln so schnell wie möglich zurück nach Israel zu bringen. Auch die Palästinensische Autonomiebehörde unterstützt die Forderung nach einem Ende des Gaza-Krieges. Das teilte das Büro von Palästinenserpräsident Abbas mit.

Seit dem Hamas-Überfall im Oktober 2023 geht Israel massiv militärisch im Gazastreifen vor.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.