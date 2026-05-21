Gaza-Hilfsflotte

Israels Minister für Nationale Sicherheit, Ben Gvir. (Archivbild) (picture alliance / newscom / DEBBIE HILL)

Ein veröffentlichtes Video zeigt den rechtsextremen Politiker, eine israelische Flagge schwenkend, zwischen gefesselten und knienden Mitgliedern einer internationalen Hilfsflotte für das Palästinensergebiet. Er ruft: "Willkommen in Israel, wir sind hier die Hausherren." Zudem verspottet er die Menschen.

Mehrere Staaten bestellten den israelischen Botschafter ein. Italiens Ministerpräsidentin Meloni bezeichnete das Video als "absolut inakzeptabel". Die griechische Regierung nannte das Verhalten "verwerflich" und forderte die vollständige Achtung des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte. Israels Außenminister Saar distanzierte sich von Ben-Gvir. Ben-Gvir sei nicht das Gesicht Israels. Kritik kam auch von Premierminister Netanjahu. Zugleich betonte Netanjahu, Israel habe das Recht, Flotillen von Hamas-Unterstützern am Eindringen in Hoheitsgewässer und am Erreichen des Gazastreifens zu hindern. Die Regierung hatte vergangene Nacht den vollständigen Stopp der 51 Boote gemeldet. Alle 430 Aktivisten seien auf israelische Schiffe gebracht worden.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.