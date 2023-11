Nahostkrieg

Der israelische Präsident Isaac Herzog. ( Virginia Mayo/AP)

In einer Ansprache an die Nation warnte er am Abend vor Hass zwischen jüdischen und arabischen Bürgern. Es gebe Dutzende arabische Israelis, die ebenfalls bei dem schrecklichen Massaker der Hamas getötet worden seien, führte Herzog aus. Zudem setzten auch arabische Israelis in der Armee des Landes ihr Leben ein. Die Hamas versuche, Gewalt zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Israel zu schüren, und übe brutalen psychologischen Terror aus.

Die arabische Minderheit macht in Israel rund 20 Prozent der knapp zehn Millionen Einwohner aus.

