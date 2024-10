Ein Jahr nach Hamas-Überfall

Israels Präsident Isaac Herzog: "Die Welt darf Israel im Kampf gegen seine Feinde nicht allein lassen." (AFP / SAUL LOEB)

Herzog nahm am frühen Montagmorgen an einer Gedenkveranstaltung nahe dem Kibbuz Reim teil, wo vor einem Jahr mehr als 370 Teilnehmer des Nova-Musikfestivals getötet wurden. Angehörige und Freunde der Opfer hielten im Beisein des Präsidenten um 06.29 Uhr - dem Beginn des Massakers - eine Schweigeminute ab.

Bei dem Überfall vor genau einem Jahr hatte die Hamas, die von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft wird, mehr als 1.200 Menschen getötet. Rund 250 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Bis heute befinden sich knapp 100 von ihnen in der Gewalt der Islamisten. Es wird befürchtet, dass viele tot sind.

Zerstörung im Gazastreifen - laut Hamas 42.000 Tote

Im Gazastreifen wurden nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums, das von der Hamas kontrolliert wird, durch die israelischen Angriffe nach dem Überfall der Hamas mindestens 42.000 Menschen getötet. Zahlreiche Wohngebäude, aber auch Schulen, Universitäten und Krankenhäuser wurden seit Kriegsbeginn zerstört, wie ARD-Hörfunkorrespondent Kitzler in seinem Bericht über die Lage im Gazastreifen ein Jahr nach dem Angriff beschreib t.

Teilnehmerzahl wegen Sicherheitslage begrenzt

Wegen der verschärften Sicherheitslage ist die Teilnehmerzahl bei den Gedenkveranstaltungen in Israel begrenzt. Am Abend findet in Tel Aviv eine von den Angehörigen der Geiseln organisierte Feier statt. Überlebende des Hamas-Überfalls hatten sich gegen die Teilnahme an einer offiziellen Zeremonie ausgesprochen. Es wird zudem erwartet, dass sich Regierungschef Netanjahu mit einer Fernsehansprache an die Nation wendet.

Schicksal der Geiseln nicht oberste Priorität?

ARD-Hörfunkkorrespondent Segador verweist in seinem Bericht darauf , dass bis heute fast jeden Tag Angehörige der Geiseln in Israel auf die Straße gehen. Sie forderten eine Vereinbarung mit der Hamas, um die verbliebenen Geiseln freizubekommen. Allerdings, so Segador, habe das Schicksal der Verschleppten nicht die "allererste Priorität" für die Regierung. Offenkundig gehe es Ministerpräsident Netanjahu in dem Krieg eher um militärische Erfolge.

Gedenken auch in vielen anderen Ländern

Auch weltweit wird in zahlreichen Ländern an die Opfer des Hamas-Überfalls erinnert. In Berlin wird Bundespräsident Steinmeier in einem interreligiösen Gottesdienst sprechen. Im Anschluss nimmt er an der zentralen Gedenkveranstaltung der Jüdischen Gemeinde in der Hauptstadt teil. Unter anderem in Hamburg und München sind ähnliche Gedenkveranstaltungen geplant.

