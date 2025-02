Themen Gaza und Iran

Benjamin Netanjahu (Ohad Zwigenberg / Pool AP / dpa / Ohad Zwigenberg)

Nach Angaben seines Büros wollen die beiden Politiker über die Situation im Gazastreifen und über das Verhältnis zum Iran sprechen. Das Treffen von Netanjahu und Trump ist für Dienstag vorgesehen. Bereits am Abend hatte Netanjahu mit Trumps Sonderbeauftragten für den Nahen Osten, Witkoff, gesprochen. Dieser plant in Kürze auch Gespräche mit den Staatsführungen von Katar und Ägypten, die sich - wie die USA - als Vermittler in Nahost engagieren.

Im Rahmen der Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas kamen weitere von der Hamas entführte israelische Geiseln frei. Im Austausch gegen die drei Männer wurden mehr als 180 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen. Darunter sind mehrere Personen, die wegen Anschlägen zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt wurden.

