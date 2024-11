Die von den USA vermittelnde Vereinbarung sieht Medienberichten zufolge eine 60-tägige Feuerpause vor, die es Israels Militär ermöglichen soll, sich zurückzuziehen. Die libanesische Armee soll demnach zugleich im Grenzgebiet zu Israel stationiert werden, um zu verhindern, dass Kämpfer der Hisbollah dort wieder Fuß fassen. Eine internationale Kommission werde mit der schon seit Jahren im Libanon stationierten UNO-Friedenstruppe Unifil die Einhaltung der Vereinbarung überwachen, hieß es.

Das israelische Militär hatte heute in großem Umfang Ziele der Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt Beirut attackiert. Nachrichtenagenturen berichten von mindestens zehn gleichzeitigen Angriffen auf Vororte von Beirut. Das Militär hatte zuvor die bislang umfassendste Evakuierungsaufforderung ausgegeben. Betroffen waren 20 Gebiete, hieß es.

Die israelische Armee teilte außerdem mit, bei einem Luftangriff in der Nähe der libanesischen Küstenstadt Tyrus sei ein Kommandeur der Hisbollah getötet worden. Der Mann sei an der Planung von Angriffen auf israelische Ziele beteiligt gewesen.

UNO-Generalsekretär Guterres hat die Ankündigung einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah begrüßt. Beide Seiten müssten alle ihre im Rahmen der Vereinbarung eingegangenen Verpflichtungen uneingeschränkt einhalten und rasch umsetzen, sagte Guterres laut einer Mitteilung . Außenministerin Baerbock bezeichnete die Feuerpause als Lichtblick für die gesamte Region. In einer Erklärung dankte sie den USA und Frankreich für deren Vermittlung und sprach von einem Erfolg der Diplomatie. Zugleich kündigte Baerbock an, Deutschland unterstützte die libanesische Armee bei ihrem Auftrag, die Kontrolle im Süden des Libanon, südlich des Litani-Flusses, zu übernehmen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte die Nachrichten über die Waffenruhe ermutigend. Der französische Staatspräsident Macron sagte in einem Video auf der Plattform X, das Abkommen müsse ein neues Kapitel für den Libanon aufschlagen.