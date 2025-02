Nahost

Israels Premier Netanjahu zu Gesprächen in Washington - zweite Phase der Waffenruhe

Israels Ministerpräsident Netanjahu ist in die USA gereist. Anlass sind die Verhandlungen über die nächste Phase der Waffenruhe im Gazastreifen, die morgen in Washington beginnen. Am Dienstag ist ein Treffen Netanjahus mit US-Präsident Trump geplant.