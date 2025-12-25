"Abhängigkeit verringern"

Regierungschef Benjamin Netanjahu will das eigene Militär deutlich stärken (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Toshiyuki Fukushima)

In den nächsten zehn Jahren sollten dafür umgerechnet rund 93 Milliarden Euro verwendet werden, erklärte Netanjahu. Es gehe darum, die Abhängigkeit Israels von anderen - auch befreundeten - Staaten zu verringern.

Ein großer Teil der von der israelischen Armee genutzten Ausrüstung stammt aus den USA. In den vergangenen zwei Jahren hatten einige andere Länder ihre Waffenverkäufe an Israel wegen des Vorgehens im Gazastreifen eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.