Naher Osten

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Toshiyuki Fukushima)

Netanjahu hatte der Hamas zuvor mehrfach vorgeworfen, gegen das von den US-Präsident Trump vermittelte Waffenstillstandsabkommen verstoßen zu haben.

Die militanten Islamisten hatten Israel am Montag die sterblichen Überreste einer Geisel übergeben. Allerdings handelte es sich dabei nicht um die Leiche eines weiteren Verschleppten, sondern um Überreste einer Geisel, die die israelische Armee bereits im Herbst 2023 geborgen hatte. Dies ergaben forensische Untersuchungen. Israels Armeesender meldete zudem, bewaffnete Hamas-Mitglieder hätten im südlichen Gazastreifen auf israelische Soldaten geschossen.

Weitere Übergabe ausgesetzt

Nach Netanjahus Ankündigung setzte die Terrororganisation auch die für Dienstagabend angekündigte Übergabe einer weiteren Geisel-Leiche aus. Diese war nach Angaben ihres militärischen Arms, den Kassam-Brigaden, zuvor in einem Tunnel gefunden worden.

Im Rahmen des Friedensplans von US-Präsident Trump hatte sich die Hamas bereiterklärt, insgesamt 28 Leichen zu übergeben. Bislang wurden jedoch nur 13 ausgehändigt. Die Hamas erklärt dies mit den Zerstörungen und weiteren schwierigen Bedingungen vor Ort, die eine Bergung erschwere.

Nach Medienberichten erwägt Israel wegen der Verzögerungen unter anderem die Ausweitung des Gebiets, das sein Militär in dem Küstenstreifen aktuell noch kontrolliert.

Todesopfer trotz Waffenruhe

Die unter anderem von den USA vermittelte Waffenruhe war am 10. Oktober in Kraft getreten, rund zwei Jahre nach dem terroristischen Überfall der Hamas und ihrer Verbündeten auf Israel und dem Beginn des dadurch ausgelösten Krieges im Gazastreifen.

Auch danach kam es wiederholt zu Angriffen, bei denen nach Darstellung der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 90 Palästinenser getötet worden sein sollen. Am vorvergangenen Wochenende waren zudem zwei israelische Soldaten bei einem Angriff mit einer Panzerfaust getötet worden.

