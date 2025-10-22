US-Vizepräsident Vance trifft den israelischen Premierminister Netanjahu. (AP / Nathan Howard)

Dies sei eine sehr schwierige Aufgabe, sagte US-Vizepräsident Vance in Jerusalem nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu. Sie umfasse, das Leben für die Menschen im Gazastreifen besser zu machen, aber auch sicherzustellen, dass die Hamas keine Bedrohung mehr für Israel darstelle.

Vance sagte weiter, das von US-Präsident Trump vorangetriebene Waffenruhe-Abkommen für den Gazastreifen könne auch den Weg für breitere Allianzen Israels im Nahen Osten ebnen. Im Rahmen der Feuerpause waren die letzten lebenden israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas freigekommen, zudem wurden Palästinenser aus israelischer Haft entlassen.

