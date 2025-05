Israel greift weiter Ziele im Gazastreifen an (Archivbild). (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Rizek Abdeljawad)

Ziel sei nun die Kontrolle über das gesamte Gebiet, teilte ein israelischer Regierungsvertreter mit. Der Plan soll demnach schrittweise über mehrere Monate umgesetzt werden und sieht eine Besetzung auf unbestimmte Zeit sowie die Umsiedlung von hunderttausenden Bewohnern in den südlichen Gazastreifen vor. Die Blockade von Hilfslieferungen soll entgegen erster Berichte zunächst nicht wieder aufgehoben werden.

Das israelische Militär lässt seit rund zwei Monaten keine Hilfsgüter in das abgeriegelte Gebiet, in dem etwa zwei Millionen Menschen leben. Hilfsorganisationen sprechen von katastrophalen Zuständen. Israel wirft der Hamas vor, Nahrungsmittel abzugreifen und an die Bevölkerung zu verkaufen, um so Kämpfer und Waffen zu finanzieren.

