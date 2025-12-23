Israels Verteidigungsminister Katz (Hannes P Albert / dpa / Hannes P Albert)

Bei einer Veranstaltung im von Israel besetzten Westjordanland sagte der Likud-Politiker, man werde dort Siedlungen errichten - und zwar an den Standorten der vor 20 Jahren geräumten israelischen Ortschaften. Es soll sich den Angaben zufolge dabei um sogenannte Nachal-Einheiten handeln. Das sind Verbände für Zivilisten, die sich zum Militärdienst melden wollen und die historisch eine wichtige ⁠Rolle bei der Gründung israelischer Gemeinden spielten.

Im August hatte Ministerpräsident Netanjahu noch ausgeschlossen, den Gazastreifen in irgendeiner Weise zu besetzen und erneut zu besiedeln. Katz stellte sich mit der Ankündigung auch gegen den von den USA ausgehandelten Friedensplan, der einen stufenweisen Abzug der israelischen Truppen aus dem Küstenstreifen vorsieht.

