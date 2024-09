Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant (AFP / GIL COHEN-MAGEN)

Nach fast einem Jahr Krieg gegen die Hamas in Gaza verlagere sich der Schwerpunkt der Kämpfe nun Richtung Norden, sagte er in einer Rede vor Soldaten auf einem Luftwaffenstützpunkt. Ziel der israelischen Regierung ist nach eigenen Angaben die sichere Rückkehr israelischer Bürger in ihre Heimatorte an der Grenze zum Libanon. Dort kommt es seit Ausbruch des Gaza-Krieges immer wieder zu Angriffen durch die militant-islamistische Hisbollah.

Im Libanon hatte es gestern erneut eine offenbar koordinierte Welle von Explosionen gegeben. Nach Pagern am Vortag detonierten diesmal in mehreren Teilen des Landes Funkgeräte der Hisbollah-Miliz. Behördenangaben zufolge wurden 20 Menschen getötet und mindestens 450 verletzt.

