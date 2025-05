Nahost-Konflikt

Der israelische Verteidigungsminister Katz (AFP / MENAHEM KAHANA)

Er sagte während eines Besuchs im Norden des Palästinensergebiets laut der Nachrichtenagentur AFP wörtlich: "Wir werden den jüdischen israelischen Staat hier auf diesem Boden errichten." Katz bezeichnete dies als entschiedene Antwort auf terroristische Organisationen, die versuchten, die israelische Kontrolle über dieses Territorium zu schwächen. Außerdem handele es sich um "eine klare Botschaft" an Länder, in denen die offizielle Anerkennung eines Palästinenserstaats erwogen werde. Der israelische Verteidigungsminister wollte dies auch als Signal etwa an Frankreich und Saudi-Arabien verstanden wissen, die im Juni eine internationale Konferenz zur Zweistaatenlösung ausrichten wollen.

Erst gestern hatte Israel den Bau von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland angekündigt, was gegen internationales Recht verstößt und das Palästinensergebiet weiter zerteilt.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.