Volkswagen

Laut dem für die Netzwerke zuständigen Dienstleistungs-Unternehmens handelt es sich um eine weltweite Störung. Bei VW in Deutschland steht seit mehreren Stunden die Produktion in den Werken Wolfsburg, Emden, Zwickau und Osnabrück still. Auch die Komponentenwerke in Kassel, Braunschweig und Salzgitter sind von der Störung betroffen. Die Ursache des Netzwerkfehlers ist noch nicht bekannt. Ein VW-Sprecher schloss einen Zugriff von außen zunächst aus.

Erst Ende August hatte eine Störung der IT-Systeme beim japanischen Toyota-Konzern einen Tag lang für Produktionsausfall gesorgt.

