Das teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. Die Produktion laufe nun wieder an. Einzelne Systeme könnten in einer Übergangsphase noch beeinträchtigt sein. Zur Ursache der Störung machte der Sprecher keine Angaben, erklärte jedoch, es gebe keine Anzeichen für einen Angriff von außen.

Die IT-Störung hatte seit gestern Mittag den Konzern lahmgelegt. Die Produktion in den vier VW-Werken Wolfsburg, Emden, Zwickau und Osnabrück stand still. Probleme gab es auch in den Komponentenwerken in Kassel, Braunschweig und Salzgitter.

