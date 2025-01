Grenzkontrolle am Frankfurter Flughafen (Archivbild) (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Nach Angaben der Bundespolizei handelte es sich um ein flächendeckendes technisches Problem. Deswegen musste die Abfertigung von Passagieren aus dem Nicht-Schengen-Raum von der Bundespolizei per Hand durchgeführt werden. Es bildeten sich an vielen Flughäfen Warteschlangen bei der Einreise. Die Auswirkungen seien insgesamt - so wörtlich - "nicht so dramatisch" gewesen.

Die Bundespolizeidirektion am Frankfurter Flughafen erklärte, dass es sich um einen Fehler im Informationssystem des Bundeskriminalamts gehandelt habe, der mittlerweile behoben sei.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.