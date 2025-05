Filmfestspiele in Cannes

"It Was Just An Accident" von iranischem Regisseur Jafar Panahi mit goldener Palme ausgezeichnet

Die Goldene Palme der Filmfestspiele in Cannes geht an den iranischen Regisseur Jafar Panahi für seinen Film "It Was Just An Accident". Das gab die Jury im Rahmen der Preisverleihung bekannt.