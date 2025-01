Inhaftierte Journalistin

Die italienische Journalistin Cecilia Sala wurde im Iran verhaftet. (Uncredited/Chora Media/AP/dpa)

Bei dem Gespräch sei die sofortige Freilassung der Frau gefordert worden, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums.

Die 29 Jahre alte Journalistin Cecilia Sala war am 19. Dezember in Teheran festgenommen und inhaftiert worden. Seitdem befindet sie sich im berüchtigten Evin-Gefängnis in Einzelhaft. Die iranische Justiz wirft Sala Verstöße gegen die Mediengesetze der Islamischen Republik vor. Sala arbeitet für die Tageszeitung "Il Foglio" und betreibt einen bekannten Podcast.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.