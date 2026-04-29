Internationaler Kunsthandel
Italien erhält von den USA mehr als 330 geraubte Antiquitäten zurück

Die USA haben mehr als 330 aus Italien geraubte Kulturgüter zurückgegeben. An den Ermittlungen und der Rückführung italienischer Artefakte aus den Vereinigten Staaten seien mehrere Behörden beteiligt gewesen, darunter das FBI, teilten italienische Behörden mit.

    Ein römisches Mosaik, das ein Liebespaar darstellt.
    (Symbolbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Gregorio Borgia)
    Bei den wiedererlangten Gütern handelt es sich demnach hauptsächlich um archäologische Funde, Archivdokumente und Kunstwerke, die größtenteils aus illegalen Ausgrabungen stammen und anschließend auf dem internationalen Markt angeboten wurden. Zu den bedeutendsten Gegenständen, die vorgestellt wurden, gehörten ein Marmorkopf von Alexander dem Großen aus dem ersten Jahrhundert, der 1960 aus einem römischen Museum gestohlen worden war.
    Italien bemüht sich seit Jahrzehnten, den Handel mit illegal ausgegrabenen Antiquitäten einzudämmen. Die USA gelten als einer der wichtigsten internationalen Antiquitätenmärkte.
    Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.