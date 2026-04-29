Internationaler Kunsthandel

Bei den wiedererlangten Gütern handelt es sich demnach hauptsächlich um archäologische Funde, Archivdokumente und Kunstwerke, die größtenteils aus illegalen Ausgrabungen stammen und anschließend auf dem internationalen Markt angeboten wurden. Zu den bedeutendsten Gegenständen, die vorgestellt wurden, gehörten ein Marmorkopf von Alexander dem Großen aus dem ersten Jahrhundert, der 1960 aus einem römischen Museum gestohlen worden war.
Italien bemüht sich seit Jahrzehnten, den Handel mit illegal ausgegrabenen Antiquitäten einzudämmen. Die USA gelten als einer der wichtigsten internationalen Antiquitätenmärkte.
Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.