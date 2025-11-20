Rom

Italien erlaubt Auslieferung von mutmaßlichem Nord-Stream-Saboteur

Italiens oberstes Gericht hat entschieden, dass der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge auf die Nord-Stream-Gasleitungen an Deutschland ausgeliefert werden darf. Das teilte der Anwalt des Beschuldigten in Rom mit. Der Mann war im August in Italien aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden und wehrt sich seitdem gegen seine Überstellung nach Deutschland.