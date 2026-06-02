Rom
Italien feiert 80 Jahre Republik mit Militärparade

Mit einer Militärparade hat Italien an die Gründung der Republik vor 80 Jahren erinnert.

    Die italienische Kunstflugstaffel "Frecce Tricolore" sprüht anlässlich des 80. Jahrestages der italienischen Republik die italienischen Farben über dem Altar des Vaterlandes an den Himmel.
    Feier zum 80. Jahrestag der Gründung der italienischen Republik (Paolo Giandotti/Quirinale/IPA via ZUMA Press/dpa)
    In der Hauptstadt Rom legte Präsident Mattarella am Vormittag an der zentralen Piazza Venezia einen Kranz am Altar des Vaterlandes nieder. Der sich anschließenden Parade wohnten auch Regierungschefin Meloni sowie mehrere Minister bei.
    Am 2. Juni 1946 stimmten die Italiener in einem Referendum für die Abschaffung der Monarchie. Es war die erste freie Wahl nach der mehr als 20-jährigen Diktatur des Faschisten Mussolini. Frauen durften erstmals abstimmen.
    Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.