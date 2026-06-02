In der Hauptstadt Rom legte Präsident Mattarella am Vormittag an der zentralen Piazza Venezia einen Kranz am Altar des Vaterlandes nieder. Der sich anschließenden Parade wohnten auch Regierungschefin Meloni sowie mehrere Minister bei.
Am 2. Juni 1946 stimmten die Italiener in einem Referendum für die Abschaffung der Monarchie. Es war die erste freie Wahl nach der mehr als 20-jährigen Diktatur des Faschisten Mussolini. Frauen durften erstmals abstimmen.
Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.