Auf der italienischen Insel Lampedusa kommen täglich Tausende Migranten aus Afrika an (Valeria Ferraro/AP/dpa)

Allein am Dienstag waren mehr als 5.000 Menschen auf Lampedusa angekommen - so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Die meisten stammten nach Angaben der italienischen Behörden aus Guinea, Elfenbeinküste Tunesien. Zeitweise war das Erstaufnahmelager mit rund 6.800 Menschen maßlos überfüllt, es ist nur für 400 Menschen ausgelegt. Inzwischen hat sich die Lage nach Angaben des Italienischen Roten Kreuzes etwas entspannt. Demnach haben die italienischen Behörden bis Freitag bereits 700 Menschen nach Sizilien und auf das Festland gebracht. Heute sollten weitere 2.500 Menschen Lampedusa verlassen. Zudem seien viele Freiwillige vor Ort, um zu helfen.

Die Bundesregierung will angesichts der Massenankunft auf Lampedusa die freiwillige Aufnahme von Migranten aus Italien fortsetzen. Das erklärte Innenministerin Faeser. Die Aufnahme war vor kurzem gestoppt worden, weil sich Italien geweigert hatte, abgelehnte Asylbewerber entsprechend dem Dublin-Verfahren wieder zurückzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.