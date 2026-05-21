Der israelische Polizeiminister Ben-Gvir (Archivbild) (picture alliance / newscom / DEBBIE HILL)

Dieser hatte sich in einem Video auf erniedrigende Weise mit gefangen genommenen Aktivisten gezeigt, die mit Schiffen den Gazastreifen erreichen wollten. Italiens Außenminister Tajani forderte die Außenminister der EU auf, auf ihrem nächsten Treffen über Sanktionen gegen Ben-Gvir zu beraten. Einen entsprechenden Antrag habe er bereits gestellt. Der polnische Außenminister Sikorski teilte mit, dem israelischen Polizeiminister solle die Einreise in sein Land verboten werden. Polen, Großbritannien und weitere Staaten bestellten diplomatische Vertreter Israels ein. Der deutsche Außenminister Wadephul sagte, das Verhalten Ben-Gvirs widerspreche den Werten, für die man mit Israel stehen wolle.

Israels Außenminister Saar hatte den Auftritt Ben-Gvirs als beschämend bezeichnet. Dieser habe dem Staat Israel wissentlich Schaden zugefügt. Ministerpräsident Netanjahu verteidigte die Gefangennahme der Aktivisten, verurteilte das Vorgehen des Polizeiministers aber ebenfalls.

Israel schob nach eigenen Angaben alle Aktivisten inzwischen aus dem Land ab.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.