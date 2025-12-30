Neue Rechtsverordnung

In Italien bringt alkoholfreien Wein auf den Markt. (imago/BE&W)

Das Finanz- und Landwirtschaftsministerium hat entsprechende Gesetze veröffentlicht, so dass italienische Winzer jetzt auch Weine mit wenig oder ohne Alkohol auf den Markt bringen können. Die EU hat bereits vor vier Jahren beschlossen, dass auch Wein, dem der Alkohol entzogen wurde, weiter als Wein gilt.

Italien hatte sich bisher dagegen gewehrt, diese Verordnung zu übernehmen. Traditionsbewusste Winzer fürchteten eine Verwässerung der italienischen Weinkultur. Vertreter der Weinindustrie begrüßten den Schritt jetzt ausdrücklich. Die Nachfrage nach Weinen mit geringerem Alkoholgehalt könne nicht länger als Modeerscheinung betrachtet werden. Es handele sich um einen langfristigen Wandel.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.