Nach Freilassung von Journalistin

Wenige Tage nach der Freilassung der Journalistin Sala im Iran ist ein in Italien einsitzender Iraner freigekommen.

Justizminister Nordio beantragte bei einem Gericht in Mailand, die Inhaftierung des Mannes aufzuheben. Dieser war im Dezember auf Bitten der USA in Italien festgenommen worden. Ihm wird die Lieferung von Drohnen vorgeworfen, mit denen US-Soldaten in Jordanien getötet wurden. Nach Angaben der iranischen Regierung traf der Mann bereits wieder in Teheran ein.

Erst vor wenigen Tagen war die italienische Journalistin Cecilia Sala im Iran freigelassen worden. Sie saß 20 Tage im berüchtigten Evin-Gefängnis ein. Es wurde spekuliert, dass die Journalistin im Iran verhaftet worden war, um einen Austausch zu erzwingen. Teheran bestreitet das.

