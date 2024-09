Hochwasser

Italiens Regierungschefin Meloni hat Unterstützung zugesagt. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Evan Vucci)

Die Regierung in Rom stellte den beiden Gebieten Emilia-Romagna und Marken zudem 20 Millionen Euro an Soforthilfe zur Verfügung. Betroffen sind Städte wie Bologna, Modena und Ravenna und auch Rimini an der Adria. Zahlreiche Straßen stehen unter Wasser. 2.500 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

In Polen bewegt sich die Scheitelwelle des Hochwassers an der Oder weiter flussabwärts. Besonders bedroht sind nach Behördenangaben die Städte Glogow und Nowa Sol. Der Höchststand der Oder wird dort am Montagmorgen erwartet, in Brandenburg am Dienstag.

