Nach EU-Zugeständnissen

Das Mercosur-Abkommen wird bereits seit 25 Jahren verhandelt.

Der italienische Agrarminister Lollobrigida erklärte, die EU habe vorgeschlagen, die Ausgaben für die italienischen Bauern im Zeitraum 2028 bis 2034 zu erhöhen anstatt zu kürzen. Ministerpräsidentin Meloni sagte, der Vorschlag der Kommission sei positiv und man könne am Freitag für das Handelsabkommen ​mit ​Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay stimmen.

Italien und Frankreich hatten ​im Dezember eine rasche Unterzeichnung verhindert. Die beiden Länder befürchten einen Zustrom ⁠billiger Güter aus den Mercosur-Staaten. Da Polen und Ungarn das Abkommen ablehnen und Frankreich sich weiter kritisch zeigt, ist die Haltung Italiens entscheidend. Die Kommission benötigt eine Mehrheit von 15 EU-Mitgliedern, die 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten. Das wäre mit einer Zustimmung Italiens erreicht.

